David Rosen : « Trump & Cie pourraient déclencher une guerre avec l’Iran pour renforcer ses chances de réélection »

David Rosen. DR.

Mohsen Abdelmoumen : Dans votre livre, Sin, Sex & Subversion, vous évoquez les mutations de la société américaine. Comment expliquez-vous cette transformation ?

David Rosen : Sin, Sex & Subversion est une analyse non conventionnelle de l’après-guerre à New York – et, par extension, aux États-Unis – à travers les expériences d’une douzaine de personnes qui ont façonné les années 50. La liste des individus va de Christine Jorgensen à Paul Robeson, de Polly Adler à Wilhelm Reich et de Bill Gaines à Julius et Ethel Rosenberg. Leurs luttes individuelles éclairent l’insurrection radicale qui allait exploser dans ce qui allait devenir les « années 60 ».

Le livre révèle comment la lutte sociale a défini la reprise d’après-guerre et comment la « révolution de la consommation » du capitalisme a contribué à déstabiliser le pays. C’était une période qui était mieux conçue par deux guerres de cultures complémentaires : une «guerre froide» contre le communisme et une «guerre chaude» contre des pratiques inacceptables liées au sexe. Il détaille comment les pratiques des radicaux sociaux – de Liberace à Irving Klaw en passant par Margaret Sanger – ont été attaquées par les forces de l’ordre locales, l’HUAC (ndlr: House Un-American Activities Committee = Commission parlementaire sur les activités antiaméricaines) et le sénateur McCarthy, entre autres, et le prix qu’ils ont payé, y compris la perte d’emplois, d’être envoyés en prison et même (comme dans le cas des Rosenberg) d’être exécutés par le gouvernement.

Le livre n’explique pas tant la transformation qui s’est produite dans les années 50, mais décrit comment l’insurrection sociale, les changements dans l’économie et la lutte politique ont alimenté la transformation.

Dans Sex Scandal America, on remarque la place prépondérante du sexe dans la politique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Je n’utiliserais pas le mot « rôle prédominant » du sexe, mais plutôt que le sexe est un facteur qui peut être utilisé à des fins politiques.

Le sous-titre du livre est « La politique et le rituel publique de la honte » et ceci explique de quoi il s’agit vraiment. Le livre a été publié en 2009 au milieu d’une série de scandales sexuels (p. ex. Eliot Spitzer, Mark Foley) et visait à recadrer la discussion, en passant d’un simple battage médiatique sur un politicien rebelle à un sens plus éclairé de l’évolution de la signification du scandale sexuel depuis la fondation du pays il y a quatre cents ans.

J’ai expliqué la façon dont les scandales sont traités comme un « rituel publique de la honte » et comment les scandales sexuels étaient utilisés dans le cadre des campagnes politiques. Par exemple, j’explique comment, à l’époque coloniale, des femmes âgées étaient accusées d’avoir des rapports sexuels avec le diable et étaient pendues pour que les chefs de village masculins puissent saisir leur propriété et leurs biens. Il documente les innombrables scandales qui ont accompagné de nombreux présidents (et autres politiciens) et montre comment ils ont culminé avec la destitution de Bill Clinton.

Il y a dix ans, je n’avais pas prévu l’élection de Donald Trump et la façon dont il se moquerait des innombrables scandales sexuels qui définissent sa vie d’adulte, y compris les affaires extraconjugales, l’embauche de travailleuses du sexe et la violence envers d’innombrables femmes. Peut-être que Trump signifie la fin des scandales sexuels et le rituel de la honte qui les accompagne ?

Le puritanisme américain a-t-il disparu ?

Le puritanisme est profondément ancré dans la vie américaine et est au cœur des guerres culturelles d’aujourd’hui. Cette série a commencé au début des années 1970 avec l’opposition conservatrice à l’amendement sur l’égalité des droits, la décision Roe v Wade et les campagnes anti-gay. Avant l’élection de Trump, la tendance puritaine avait été contenue, se concentrant presque exclusivement sur l’opposition au droit des femmes à l’avortement, au planning familial et aux personnes anti-homosexuelles et anti-sexuellement non conformes. Avec son élection, l’impulsion puritaine représentée par la droite religieuse la plus conservatrice a été revigorée, ayant conquis le pouvoir étatique.

Cependant, on oublie souvent qu’aujourd’hui, le sexe sature la vie personnelle et sociale, par l’intermédiaire du marché sexuel. Les médias – y compris les films, les émissions de télévision en ligne, les publications imprimées et la publicité – cultivent l’identité sexuelle. La mode et les cosmétiques renforcent le message médiatique, encourageant une culture sexuelle dans laquelle presque toutes les personnes, mais surtout les femmes, se considèrent comme des objets sexualisés. Les Américains ont un accès facile et sans précédent à des produits et services qui prétendent réaliser leurs fantasmes sexuels – et ils profitent pleinement de ces possibilités. Armé de l’anonymat relatif d’une carte de crédit, d’un PC ou d’un téléphone intelligent et d’Internet, le sexe a été généralisé.

L’une des conséquences de cette évolution est qu’au cours du dernier demi-siècle, le sexe est passé d’une question morale, le « péché », à une question juridique, le « consentement », qu’il concerne les femmes ou les hommes, les gais ou les hétérosexuels. De nos jours, les seuls véritables crimes sexuels concernent la violation du consentement ou de l’âge approprié. Des actes tels que l’abus sexuel, le viol, la pédophilie, la pornographie enfantine, le trafic sexuel, la transmission de MST ou le meurtre par désir violent le consentement.

Vous avez écrit l’article Facebook’s Follies. Selon vous, Facebook n’est-il pas devenu un outil fasciste ?

Facebook « un outil fasciste » ? Allons, qu’est-ce qu’un « outil » ? C’est simplement le nouveau moyen de communication le plus commode et le moins réglementé qui soit utilisé efficacement par l’extrême droite, qu’il s’agisse des nationalistes blancs, des néo-nazis, etc. A l’époque, les vrais nazis exploitaient les « nouveaux » médias de la radio et du cinéma.

Facebook est un énorme conglomérat de haute technologie qui – comme Google, etc. – exploite efficacement le marché capitaliste pour maximiser les profits. Sa direction ne se soucie pas de l’éthique, de la politique ou si les néo-fascistes utilisent leur technologie aussi longtemps qu’ils peuvent générer de la publicité et des ventes. Son conseil de « surveillance » récemment annoncé est une blague qui ne fera probablement que censurer le pire des pires, surtout ceux qui ne menacent pas ses profits.

La question qu’il faut se poser est la suivante : si les démocrates reprennent la Maison-Blanche et neutralisent le contrôle républicain du Sénat, la FCC (ndlr: Federal Communications Commission = Commission fédérale des communications) renouvelée imposera-t-elle une réglementation significative des médias en ligne comme Facebook ?

Dans vos écrits, vous décrivez Trump comme instable. Donald Trump n’est-il pas un danger pour le monde ?

Je ne suis pas psychologue et je n’ai jamais rencontré Trump, donc j’utilise des termes comme « instable » dans un sens très général. Mais d’après les reportages et les biographies que j’ai lus, il semble vraiment instable – et c’est tout à fait ce qu’il a été toute sa vie.

En tant que « danger pour le monde », je ne suis pas sûr. Trump semble jouer la carte de « l’instabilité » comme un prétexte pour obtenir un meilleur équilibre pour lui-même, mais cela pourrait être plus une démonstration qu’une menace réelle. Ma crainte porte sur les faucons d’extrême droite qui l’entourent – Bolton, Pence et Pompeo ainsi que les dirigeants militaires – et leur bellicisme. Je crains que s’il y a une récession importante l’année prochaine et que la campagne de réélection de Trump devienne de plus en plus incertaine, Trump & Cie pourraient déclencher une guerre avec l’Iran pour renforcer ses chances de réélection.

Comment expliquez-vous le fait que le peuple américain ait élu un psychopathe comme président ?

Les Etats-Unis sont en crise, le « rêve américain » est terminé – la socio-économie est en train d’être restructurée par la mondialisation du capitalisme qui se reflète dans l’échec des augmentations de salaires comme dans la croissance de la productivité, le déclin des syndicats, l’augmentation des inégalités et un sentiment social croissant du désespoir. Le taux de suicide est à son plus haut niveau en 50 ans !

Je ne suis pas sûr que ceux qui soutiennent Trump le voient comme un « psychopathe » mais comme un showman flamboyant qui rejette « la politique comme avant, représentée par Clinton #2. Malheureusement, les démocrates, symbolisés par Clinton #1 et #2, se sont longtemps accommodés du capital mondial, en particulier les banques, et sont déphasés par rapport aux classes populaires et inférieures, qu’elles soient blanches, noires ou hispaniques. Trump a manipulé ce sentiment en exploitant le plus ancien principe américain, le racisme (et l’anti-immigration) pour déformer efficacement la crise économique et sociale qui s’aggrave – et ça marche.

Quelle est votre analyse concernant les événements récents entre l’administration Trump et l’Iran ?

Trump – ou, mieux, Bolton – a besoin d’un ennemi et l’Iran est le faire-valoir parfait. Bolton a cherché à renverser le gouvernement iranien post-Shah pendant 25 ans et il a finalement une présidence qui jouera son jeu. Ils sont en train de mettre la « grosse pression » pour punir les Iraniens ordinaires et voir si cette souffrance peut provoquer un incident militaire. Si cette stratégie ne fonctionne pas, on peut s’attendre à ce que la CIA, Israël ou des agents saoudiens déclenchent un incident sous « faux drapeau » et prétendent que les forces iraniennes ont attaqué les intérêts américains. Cependant, Trump semble réticent à lancer une initiative militaire qui ne peut être contenue ou dont les résultats sont imprévisibles. Je ne pense pas que lui et certains membres de son équipe veuillent d’une autre guerre du type Afghanistan/Irak qui se poursuivrait encore et encore.

Ne pensez-vous pas que la décision de Trump de se retirer de l’accord du nucléaire iranien était une faute grave ?

« Faute grave » pour qui ? En ce qui concerne le contrôle international des armes nucléaires, il s’agit d’une erreur qui contribue à déstabiliser davantage le Moyen-Orient. Cependant, pour Trump – et pour Israël et la monarchie (sunnite) saoudienne – c’était une décision intelligente qui va dans le sens de leur campagne pour renverser le gouvernement iranien (chiite).

À votre avis, l’influence de Bolton et des néocons sur l’administration Trump n’est-elle pas dangereuse pour la paix dans le monde ?

Bolton est un anticommuniste à l’ancienne, non repentant, dans un monde où le communisme à l’ancienne a pratiquement disparu, ne subsistant plus qu’à Cuba. Il aurait pu s’adapter aux bonnes vieilles divagations de McCarthy/HUAC, mais cette époque est révolue. Il choisit donc de nouveaux ennemis – qu’il s’agisse de l’Iran, de Cuba, du Venezuela ou de la Corée du Nord – et réinvente la guerre froide en prétendant que ces pays qui souffrent sont de véritables menaces pour l’hégémonie impériale des États-Unis. Il sert Trump en clamant sans cesse le pire des scénarios – resserrer les vis avant l’action militaire. Sa stratégie est illustrée par ses menaces de renversement du gouvernement vénézuélien qui ont échoué, mais il a empiré la vie là-bas ; c’est le même scénario qui se déroule pour Cuba et l’Iran. Les efforts de Bolton contre la Corée du Nord ont été déjoués par Trump qui aime flirter avec son rôle fantasmé « d’homme d’État ». Néanmoins, la Corée du Nord souffre d’énormes sanctions, mais reste protégée par la Chine que Bolton & Cie n’oseront pas attaquer autrement que sur le plan commercial et tarifaire.

Comment expliquez-vous le silence politique et médiatique sur la guerre criminelle que mène l’Arabie saoudite, alliée stratégique des États-Unis, au peuple du Yémen ?

Yémen ? Où est le Yémen ? C’est l’attitude des médias commerciaux à l’égard de la campagne saoudienne – et américaine et britannique – contre ce pays et ce peuple désolés. Les médias commerciaux ont eu un bref moment d’attention sur le meurtre de Jamal Khashoggi par la monarchie saoudienne, mais l’histoire a rapidement disparu. Personne n’a été tenu de rendre des comptes ; les ventes d’armes des États-Unis à l’Arabie saoudite se poursuivent ; le gendre de Trump se livre régulièrement à un bon repas casher avec les dirigeants saoudiens ; et la guerre au Yémen continue. Où est le Yémen ?

Donald Trump compte se représenter pour un second mandat. Ne pensez-vous pas qu’il est vital d’avoir aujourd’hui une véritable alternative de gauche pour contrer la politique désastreuse de Trump ?

Qu’est-ce qu’une « véritable alternative de gauche » à Trump ? Dans un article récent pour CounterPunch, j’ai exprimé une position plutôt pessimiste à l’égard de la vague actuelle de candidats démocrates. Dans le pire des cas, ce qui, je le crains, est le plus probable, je crains que la direction démocrate ne soutienne ce que j’appelle le « sparadrap Biden » qui pourrait bien battre Trump – et ensuite quoi ? Au mieux, une série de lois bien intentionnées seront adoptées, mais les problèmes fondamentaux associés à la mondialisation du capitalisme ne seront pas abordés.

Vous êtes un observateur avisé et un fin connaisseur des thématiques relatives aux médias. D’après vous, les médias ne sont-ils pas toujours otages du pouvoir de l’argent ? Quel est votre avis sur le rôle joué par les médias alternatifs ?

L’Amérique est un pays capitaliste et les médias commerciaux établis offrent un programme social qui cherche à gérer les crises structurelles. Trump déteste les médias mainstream – à l’exception des propriétés de Murdoch (p. ex., Fox TV, NY Post). Les grands médias s’amusent donc à suivre tous ses tweets ou ses pets, donnant une légitimité à tout ce qu’il dit et fait – tout en ajoutant un peu de critique soigneusement orchestrée à leur couverture pour le piment et « l’équilibre ».

Je crois que l’aggravation de la crise sociale favorise une insurrection critique et « progressiste » croissante qui trouve sa voix dans les grands médias alternatifs qui sont en plein essor. Plus important encore, à mesure que l’insatisfaction sociale s’aggrave (et que les campagnes 2020 s’intensifient), de plus en plus d’Américains « ordinaires » se tourneront probablement vers les médias alternatifs – en ligne, imprimés, radio, etc. – pour obtenir des renseignements utiles et une meilleure compréhension de ce qui se passe. Restez à l’écoute.

Interview réalisée par Mohsen Abdelmoumen

Qui est David Rosen ?

David Rosen est écrivain et conseiller en développement des entreprises.

Il est l’auteur de trois livres : Sex, Sin & Subversion: The Transformation of 1950s New York’s Forbidden into America’s New Normal (Skyhorse/Carrel Books, 2016), il a été nominé pour le Bonnie and Vern Bullough Book Award 2017 par la Fondation pour l’étude scientifique de la sexualité (FSSS) ; Sex Scandal America: Politics & the Ritual of Public Shaming (Key Publishing, 2009) ; Off-Hollywood: The Making & Marketing of Independent Films (Grove, 1991), commandé à l’origine par le Sundance Institute et le Independent Feature Project.

De plus, il a publié de nombreux articles populaires, des critiques de livres et des études spécialisées pour une variété de publications imprimées et en ligne.

Ses écrits sont disponibles sur son site : www.DavidRosenWrites.com.

Sur le plan professionnel, il a travaillé dans le domaine de la technologie des médias et des médias indépendants, notamment :

– Il a fait partie des équipes de direction de deux jeunes entreprises de technologie des médias cotées en bourse.

– Consultant pour WNETNY, KQEDSF, Weather Channel, Consumers Union et Fujitsu ainsi que pour le représentant Richard Gephardt (D-MO), Steve Wozniak (co-fondateur, Apple) et de nombreux médias indépendants et start-ups technologiques.

– Membre du conseil d’administration de Independent Television Service (ITVSPBS ; trésorier), Film Arts Foundation, National Video Resources et MoMA Video Collection.

– Organisateur et producteur exécutif de « Digital Independence : a forum on creativity, technology and democracy », soutenu par les fondations Ford et Rockefeller, Rockefeller Brothers Fund.

Pour plus d’informations : www.DavidRosenConsultants.com.

Published in American Herald Tribune, July 16, 2019: https://ahtribune.com/interview/3310-david-rosen.html

