Dr. Burkhard Luber : « Nous avons déjà dépassé le point de non-retour en ce qui concerne la destruction de la Terre »

Mohsen Abdelmoumen : Comment expliquez-vous la montée de l’extrême-droite en Europe et ailleurs dans le monde ?

Dr. Burkhard Luber : Je vois trois explications. Une première explication est que beaucoup de gens ne sont pas capables d’accepter que dans le monde global moderne il existe un éventail de plus en plus large de cultures, de croyances et de valeurs différentes. Beaucoup de gens n’ont pas appris la vertu de la tolérance et l’importance de trouver des intérêts communs avec des personnes, des cultures et des pays différents. Les personnes avec une tolérance et une compréhension aussi limitées des autres cultures sont toujours susceptibles de considérer les étrangers comme une menace pour leur lieu de travail, pour leur culture, etc. Les partis de la droite et leurs faiseurs d’opinion exploitent ces craintes, simplifient les problèmes et offrent des réponses apparemment claires comme : les migrants sont le problème, ils nous privent de nos économies, ils menacent notre culture, etc. Si les partis traditionnels et même les partis de gauche ne parviennent pas à résoudre ces problématiques d’une manière convaincante et qui ne soit pas nationaliste, le discours de droite pourrait même aller plus loin, ce qui est dangereux pour l’avenir de la tolérance dans les sociétés et pour la cohérence des sociétés en général.

Une deuxième explication est l’augmentation simultanée des profits des grandes entreprises et en même temps l’augmentation de la pauvreté d’une partie croissante des sociétés. Les gens regardent les sièges sociaux impressionnants et merveilleusement construits des plus grandes entreprises et les salaires exorbitants de leurs patrons et ils s’interrogent sur la différence flagrante avec leurs propres petits salaires. Et ils voient aussi, par exemple, qu’il est souvent devenu tout bonnement impossible pour une famille avec des enfants de trouver un logement décent en ville. Pas étonnant qu’ils se mettent en colère et protestent contre le fait qu’ils gagnent si peu par rapport à la classe super-riche. Ce sont des sujets que les partis de droite peuvent utiliser pour leur propagande.

La troisième explication est que l’extrême-droite exploite la peur des gens face à la montée de la mondialisation et de la numérisation. Bien que de nombreuses personnes utilisent des Smartphones et dépendent de nombreux autres produits numériques, il y a une crainte croissante que la numérisation et la mondialisation ne menacent leur travail, leur culture originale, leurs valeurs familiales. Exemple : lorsque j’ai rencontré mon collègue Maart à Tallinn, la capitale de l’Estonie, qui, en véritable Estonien, avait participé à la lutte de l’Estonie contre la domination soviétique, il me montra – après que l’Estonie soit devenue indépendante – la magnifique place du marché de Tallinn et tourna le doigt vers le bâtiment le plus ancien et le plus beau, en soupirant : « Bientôt McDonalds s’y installera ». Je l’ai un peu taquiné : « Maart, pourquoi es-tu si surpris qu’après l’indépendance de l’Estonie, le capitalisme entre aussi dans ton pays ? » C’est en un mot l’ambivalence qui frappe beaucoup de gens : Ils voient les nombreux avantages de la numérisation et de la nouvelle culture des technologies numériques. Néanmoins, ils craignent que cette culture numérique n’influence gravement leur société et ils craignent qu’elle ne modifie les valeurs et les habitudes traditionnelles. Cette crainte est aggravée par le fait que de plus en plus de gens ne voient plus d’acteurs individuels dans l’économie comme au XXème siècle, mais des acteurs comme Google, Microsoft, Amazon qui ont encore des PDG au sens formel du terme mais qui, en réalité, agissent comme des conglomérats avec des intérêts mondiaux. Encore une fois, l’extrême droite exploite cette peur, prétendant que la mondialisation et la numérisation sont le nouvel ennemi et dans la mesure où ce nouvel ennemi est souvent sans visage personnel que vous pouvez rendre responsable, l’extrême-droite fait front contre « eux » : c’est-à-dire les politiciens, les médias, les exploiteurs, les riches.

Les Occidentaux avec les États-Unis à leur tête continuent à vendre des armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis qui ont massacré le peuple du Yémen. Où sont les valeurs des « droits de l’homme » et de la « démocratie » dont se targuent ces pays occidentaux ?

L’exportation d’armes des États-Unis – quelle que soit son ampleur – n’est malheureusement qu’un exemple parmi tant d’autres d’un « marché de la mort » international beaucoup plus vaste.

Le commerce international des armes est l’une des pires actions contre l’humanité, tout aussi grave que la faim et la pauvreté. Il est scandaleux que des entreprises d’armement tirent profit de ce que des États fournissent des armes à d’autres pays pour faire la guerre. Elle rend le monde et en particulier les régions en crise de plus en plus instables, notamment parce que beaucoup de ces armes sont utilisées contre la population à l’intérieur d’un pays. On dit souvent que nous devons aider ces gouvernements avec la livraison de nos armes. C’est un argument complètement faux. Plus on exporte d’armes, plus le monde devient instable. Le soi-disant État islamique terroriste n’aurait jamais pu progresser à ce point s’il n’avait pas réussi à s’emparer de l’arsenal militaire américain en Irak. Dans les États dits défaillants comme la Libye, le Yémen, la Somalie ou le Soudan, il n’y aurait pas de guerres civiles aussi sanglantes si l’Occident et la Russie ne fournissaient pas continuellement de nouvelles armes aux gouvernements et à l’opposition rebelle, comme on le voit dans les méthodes par procuration classiques.

Et les arguments de la soi-disant « sécurité » pour la livraison des armes sont particulièrement hypocrites lorsque les armes sont livrées à différents endroits à différents moments. Ainsi, nous avons d’abord aidé l’Irak dans sa guerre contre l’Iran. Ensuite, l’Occident a commencé sa guerre contre l’Irak, guidée par le mensonge de propagande selon lequel Saddam Hussein détiendrait des armes nucléaires. Et ensuite l’État islamique pouvait piller tout l’arsenal américain en Irak.

Parfois, il y a des arguments tels que : on ne peut pas se soustraire aux contrats sur lesquels ces marchés d’armes sont basés. Mais je demande : qu’est-ce qui importe le plus, que nous payions plusieurs milliers d’euros pour annuler ces mauvais contrats ou la vie de nombreuses personnes qui sont tuées avec ces armes ?

Et les arguments par lesquels les gouvernements exportateurs d’armes justifient ces exportations d’armes sont aussi scandaleux que les exportations elles-mêmes. Souvent, lorsque les gouvernements justifient l’exportation d’armes par l’argument qu’il est nécessaire de stabiliser les gouvernements, on ferme les yeux sur le statut antidémocratique et les violations des droits de l’homme du destinataire, par exemple, l’Arabie saoudite. Souvent, on exporte des armes qui sont censées être conçues pour lutter contre des ennemis extérieurs, mais en réalité, ces armes sont un potentiel de répression intra-sociétale. Les gouvernements exportateurs d’armes espèrent naïvement que les armes exportées restent dans le pays destinataire. Au lieu de cela, elles circulent souvent peu de temps après dans d’autres pays. En bref, non seulement le volume du commerce international des armes est un scandale, mais les arguments sur la façon dont les gouvernements légitiment ces exportations d’armes sont tout aussi scandaleux.

On pourrait objecter que je suis trop idéaliste, les exportations d’armes n’étant que des moyens de realpolitik pragmatique. Mais il existe un argument très réaliste contre la folie des exportations d’armes : le monde n’est pas à l’abri de l’exportation d’armes, comme on peut le voir au Moyen-Orient et en Afrique. Mais nos exportations de défense nous ont également frappés. Les régions dans lesquelles nous livrons ces armes sont justement les régions en crise d’où viennent les réfugiés en Europe. On soutient souvent qu’il faut s’attaquer au problème des réfugiés là où il se pose, c’est-à-dire dans les pays eux-mêmes. Quiconque défend cette position devrait suivre cet argument jusqu’au bout et être contre les exportations d’armes. Car lorsque nous poursuivons nos exportations d’armes, nous ne devrions pas être surpris que de plus en plus de réfugiés fuient vers nous.

Comment expliquez-vous le fait que les « démocraties » occidentales soutiennent sans scrupules des despotes en Afrique et ailleurs dans le monde tout en se faisant les chantres des « droits de l’homme » et la « démocratie » ?

Il existe un décalage remarquable entre ce que j’appelle « les sermons de vacances » des politiciens (« liberté », « émancipation », « bien-être », etc.) et leur comportement politique concret. La raison pour laquelle je vois que les politiciens ont toujours besoin d’arguments et s’ils peuvent les trouver dans les soi-disant « droits de l’homme » ou d’autres arguments prestigieux, ils sont tout à fait disposés à les utiliser, dissimulant ainsi ce qu’ils font vraiment et lavant le cerveau des gens qui regardent leurs discours à la télévision. L’autre point est que les politiciens peuvent devenir trop naïfs : ils pourraient, dans leur volonté et leur cœur, essayer d’adapter leur action politique aux normes idéalistes de la Charte des Nations Unies ou de la Constitution de leur pays, mais ils sont loin d’être conscients de la difficulté de mettre en œuvre une politique qui soit conforme à ces normes. Ensuite, les normes et la réalité politique se heurtent inévitablement.

En Algérie, mon peuple se bat seul contre un régime soutenu par les Européens, les États-Unis, les Émirats arabes unis, les Saoudiens, etc. Ne pensez-vous pas que les puissances mondiales et certains pays arabes craignent que le peuple algérien triomphe en instaurant un État de droit et une véritable démocratie ? Si le peuple algérien obtient gain de cause par son abnégation, ne risque-t-il pas de devenir un modèle à suivre pour toutes les populations de la région, ce qui nuirait aux intérêts des puissances qui se partagent le monde ?

Tout mouvement d’émancipation est une menace contre le pouvoir existant et les acteurs qui se trouvent derrière, par exemple l’émancipation des pays d’Europe de l’Est de l’Union soviétique ou des anciennes colonies portugaises contre le Portugal, et d’autres mouvements d’émancipation. On peut remonter jusqu’au premier soulèvement moderne, la Révolution française et les personnes qui sont venues d’Angleterre, d’Allemagne, etc. en Amérique du Nord et qui se sont un jour émancipées avec succès de leurs dirigeants britanniques. Un autre exemple encore est la révolution qui a mis fin à la monarchie et à l’ancienne hiérarchie politique en Allemagne après la première guerre mondiale.

Le point critique dans ces bouleversements est ce que font alors les oppresseurs : vont-ils se maintenir au pouvoir avec une poigne de fer le plus longtemps possible avec des instruments violents et sanglants ? Ou bien vont-ils coopérer avec les émancipateurs pour trouver un bon compromis dans le partage du pouvoir afin de parvenir à une situation stable et durable du pays et de la société après le processus d’émancipation ? Je pense que ce qui s’est passé en Afrique du Sud vers 1990 est un bon cas où le mouvement d’émancipation de Nelson Mandela a rencontré une personne en Frederik de Klerk qui était prête à trouver un compromis sur le partage du pouvoir en Afrique du Sud.

Les peuples du Sud et du Nord n’ont-il pas le même intérêt à combattre la minorité oligarchique qui a fait main basse sur toutes les richesses de la terre ?

La question va dans la bonne direction mais le problème se pose lorsque vous essayez de définir en détail ce que signifient exactement « peuples » et « intérêts ». « Les peuples » du Sud et du Nord ne sont en aucun cas une communauté homogène composée de citoyens ayant tous les mêmes intérêts. Dans les pays du Sud et du Nord, on trouve une hiérarchie de pouvoir élevée entre les élites du pouvoir et les personnes marginalisées dans les périphéries. Les « centres » et les « périphéries » ont des intérêts opposés. Au sein des pays du Sud et du Nord, les classes de pouvoir ont intérêt à maintenir leur niveau de pouvoir et à contrôler les exclus, alors que l’intérêt des exclus vise à s’émanciper de cette domination et à partager davantage le pouvoir. Mais en même temps que cette opposition entre les élites et les perdants dans un même pays, il existe parallèlement un intérêt commun des classes des élites des différents pays du monde. Si vous observez attentivement les diplomates, les hommes d’affaires, les décideurs politiques dans des pays qui sont considérablement différents comme par exemple, la France, l’Équateur, le Bangladesh ou le Kenya, vous trouverez des intérêts considérablement identiques entre ces élites de haut niveau dans ces pays. Bien que ces élites de haut niveau vivent et agissent dans des pays très différents, il existe néanmoins des similitudes impressionnantes entre ces élites de différents pays, la plupart ayant suivi le même enseignement de haut niveau dans des universités prestigieuses, parlant couramment l’anglais, utilisant les mêmes outils électroniques et programmes informatiques, la plupart d’entre eux jouant au tennis ou au golf, ayant le même code vestimentaire, et il y a un trafic dense de communication et de déplacements entre ces centres de pouvoir de haut niveau. Il en résulte une situation où « les peuples » du Sud ou du Nord n’ont pas tous le même intérêt dans un pays et, pour l’analyse politique et l’action politique, il faut analyser soigneusement quelles parties de la population des différents pays du Sud et du Nord sont concernées par quels intérêts. Si vous faites cela, vous trouverez bientôt une harmonie considérable d’intérêts entre les élites dirigeantes, quel que soit le pays dans lequel elles se trouvent, et aussi une grande quantité d’intérêts opposés entre les élites et les opprimés, tant au niveau international qu’à l’intérieur de chaque pays et de chaque société. Ces différences de pouvoir et d’intérêts rendent les « combats » particulièrement difficiles. En outre, les habitants des régions périphériques du monde ont beaucoup moins de capacités de communication, de coordination et de solidarité que les élites dirigeantes avec leurs voyages fréquents et leur communication bien établie qui leur permettent de coordonner avec succès leur politique et leur stratégie commerciale. Ceux qui veulent approfondir ce sujet devraient lire le brillant essai de mon collègue, le chercheur norvégien sur la paix Johan Galtung « A Structural Theory of Imperialism« .

Un bon exemple de la simultanéité de différents statuts de pouvoir (élites contre opprimés) et d’intérêts opposés est ce qu’on appelle l’ « Union » européenne. Une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, il ne restera plus que deux hauts responsables dans l’UE : La France et l’Allemagne qui sont en compétition l’une contre l’autre pour déterminer qui aura le dernier mot dans l’UE. Mais tous deux ont aussi des intérêts communs comme la militarisation de l’UE, pour faire de l’UE une forteresse contre les immigrants et pour imposer leur suprématie aux autres pays de l’UE. La propagande raconte que l’UE répond aux intérêts de ses citoyens, bien que ceux-ci n’aient qu’un contrôle très limité sur les institutions européennes et leur politique. Et le dernier produit phare de l’UE, l’Euro, en tant que monnaie commune, prouve que l’UE ne sert pas les intérêts des citoyens. L’avantage de l’Euro pour les grandes entreprises est en effet important : l’Euro leur permet de négocier plus facilement, donc de faire plus de chiffre d’affaires et ainsi de générer plus de profit. Contrairement aux avantages de l’UE pour les entreprises, l’avantage de l’euro pour les citoyens de l’UE est en revanche faible : un peu moins de problèmes pour l’échange d’argent avant de commencer à voyager dans d’autres pays. C’est insignifiant par rapport à ce qui intéresse les gens ordinaires. L’aspect beaucoup plus important de l’Euro réside dans les désavantages sous-jacents, parfois non détectés, que cette monnaie commune génère pour la population. La politique de l’ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, résumée dans sa devise « Nous défendrons l’euro coûte que coûte » montre l’importance de la monnaie commune pour les élites dirigeantes de l’UE. Et cette stratégie « coûte que coûte » a abouti à une intervention monétaire de la BCE jusqu’alors inimaginable, évaluée en novembre 2019 à 2673 milliards d’euros que la BCE détient en actions et en obligations (contre seulement 116 milliards en mars 2015), créant ainsi une énorme dette pour tous les citoyens de l’UE (actuellement déjà 200 milliards d’euros seulement pour les contribuables allemands). Simultanément, cette politique de la BCE a entraîné une baisse massive des taux d’intérêt pour les comptes épargne des particuliers. Ainsi, la population se rend compte que l’épargne (qui a été pendant des décennies une vertu) n’est plus d’aucune utilité dans la planification financière de l’individu. Ainsi, par conséquent, cette politique de la BCE génère plus de consommation de la part des personnes et tout produit acheté génère plus de profit pour le vendeur. Et l’avis de la BCE selon lequel les personnes qui sont obligées – en raison de la politique de sauvetage de l’euro de la BCE – d’abandonner l’épargne (ce qu’elles faisaient auparavant) devraient plutôt maintenant acheter plus d’actions à la bourse, répond directement à l’intérêt des grandes sociétés cotées en bourse. Dans ce contexte, on peut se demander quel intérêt commun ont, par exemple, quatre citoyens de l’UE comme une infirmière polonaise, un pêcheur en Sicile, un employé de banque à Budapest et un ouvrier de montage automobile à la chaîne en Espagne ? Pas grand-chose et rien de vraiment spécial, je suppose, au-delà des deux souhaits d’une vie décente et d’un environnement paisible. Mais pour atteindre ces deux objectifs, nous n’avons pas eu besoin de l’euro pendant les décennies qui ont précédé son lancement en 2002.

Le « Green Deal » de l’UE, présenté récemment par von der Leyen et dont on a beaucoup fait l’éloge, dévoilera les grands intérêts divergents au sein de l’UE : les membres de l’UE de l’Ouest par rapport à ceux de l’Est qui dépendent du charbon, les entreprises industrielles par rapport aux ONG, l’UE par rapport aux États-Unis, les riches par rapport aux pauvres. Le « Green Deal » de l’UE est un exemple classique du fait que pour effectuer une analyse politique approfondie et éclairante, il faut aborder précisément la répartition du pouvoir le plus souvent inégale et les différents intérêts le plus souvent opposés au sein des sociétés et des entités politiques pour avoir un bon aperçu de ce que l’on appelle souvent simplement « le peuple » sans aucune différenciation.

Et la prochaine grande étape de la BCE est déjà en préparation : sur base de la question du sauvetage du climat, l’indépendance tant vantée de la BCE, qu’elle a déjà perdue avec sa politique de sauvetage de l’euro, ne sera plus à l’avenir qu’une formule vide sur le papier sans plus de pertinence dans la pratique de la politique économique, puisque la BCE se réduira à n’être qu’un simple instrument des gouvernements de l’UE. Cela transformera la BCE en une agence sans aucune autonomie ou indépendance servant simplement d’instrument pour les intérêts des gouvernements de l’UE. Plus de détails à ce sujet : https://news.gaborsteingart.com/online.php?u=bTEaOKt882

Enfin, il faut observer que le comportement contre l’exploitation et l’oppression ne conduit pas nécessairement à une résistance de la part des personnes concernées mais peut aussi éventuellement conduire à l’acceptation et à l’adhésion. Les personnes qui voient une entreprise riche ne penseront pas nécessairement à la contrôler mais peut-être plutôt à y postuler pour un emploi et les personnes qui voient la richesse de la classe supérieure ne penseront pas nécessairement à une répartition plus équitable de cette richesse mais peut-être plutôt : je veux aussi devenir un membre de la classe supérieure.

Comment expliquez-vous la montée des inégalités dans le monde, que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays de l’hémisphère sud ?

Je pense que le schéma classique de Marx est encore essentiellement valable : le capital accumule plus de richesse (Marx l’appelle « plus-value ») que ce que les travailleurs reçoivent du produit. Et la courbe d’inégalité n’est pas linéaire mais exponentielle selon le proverbe qui traite de l’accumulation de la richesse : « la tâche la plus difficile est de gagner le premier million, il est ensuite beaucoup plus facile de gagner le million suivant ». Les personnes qui possèdent 3 maisons sont beaucoup plus aptes à obtenir 3 autres maisons qu’une personne qui veut changer d’une maison louée pour devenir propriétaire.

À l’ère de l’économie numérique, on constate un autre phénomène nouveau : en raison de la robotique, de l’IA et d’autres approches d’informatisation, pratiquement tous les produits et services nécessitent toujours moins de travailleurs, ce qui est bien sûr très rentable pour les entreprises modernes. Au cours des trois dernières décennies, la productivité et les performances économiques ont considérablement augmenté dans les centres économiques du monde mais dans la même période, le niveau de revenu des familles est resté le même car cette augmentation de la productivité a été générée par l’automatisation et l’informatisation et non par le travail humain rémunéré. Et tant que notre système fiscal est toujours basé sur les impôts du travail des salariés , les entreprises dont la production est basée sur les technologies de l’intelligence artificielle doivent payer de moins en moins d’impôts, ce qui signifie que l’État reçoit de moins en moins de revenus, de sorte qu’il est de plus en plus incapable de s’attaquer à l’injustice, à la pauvreté, aux problèmes de santé, à l’éducation avec son budget qui diminue.

L’entreprise française Total est en train de se livrer à un carnage écologique en extrayant le gaz de schiste en Algérie, dans le silence général. Ne pensez-vous pas que les entreprises qui nuisent à l’environnement devraient rendre des comptes devant les tribunaux ? Est-ce moral de se taire devant ce que fait Total en Algérie ? Où sont les écologistes et les partis progressistes français qui prétendent défendre les peuples contre le néocolonialisme et l’impérialisme ?

Il est certain que les entreprises qui génèrent de tels dommages écologiques devraient être tenues pour responsables. Il s’agit de savoir où l’on peut trouver dans le système juridique algérien ou dans la constitution algérienne suffisamment de dispositions légales pour de telles actions en justice contre les activités de Total en Algérie. Le manque de soutien des acteurs progressistes en France touche un peu à ce que j’ai dit dans ma réponse ci-dessus sur les harmonies et les disharmonies des intérêts dans le monde. Je ne suis pas un expert dans l’analyse de la solidarité existante ou manquante des partis français et des écologistes pour l’Algérie, mais je suppose que les préférences du mouvement vert en France se concentrent avant tout sur les questions écologiques en France et non sur celles en Algérie. Ce n’est pas encourageant pour les personnes progressistes en Algérie, je le sais.

Pourquoi l’extraction du gaz de schiste est-elle interdite en France mais pas en Algérie ? Pourquoi ce qu’ils ne permettent pas chez eux est-il permis chez nous en Algérie ? Ne pensez-vous que cette attitude est néocolonialiste ?

Eh bien, ma première question est la suivante : pourquoi l’extraction du gaz de schiste n’est-elle pas interdite en Algérie ? Pas de réglementations légales adéquates ? Et si tel est le cas, pourquoi n’y a-t-il apparemment aucun intérêt de la part du parlement algérien à édicter des règlements qui peuvent limiter l’extraction du gaz de schiste ? Cela entraînerait une analyse des intérêts au sein du parlement algérien. Il faudrait une étude de cas axée sur la question : quels sont les intérêts politiques et économiques algériens qui permettent que l’extraction du gaz en Algérie se fasse sans entrave ? Cette démarche dépasse mes compétences dans le cadre de cette entrevue, mais elle est certainement essentielle pour répondre à votre question.

D’après vous, est-il possible de vivre l’écologie dans ces sociétés de consommation ? Ne pensez-vous pas que l’être humain a détruit la nature par son besoin irrépressible de domination et sa quête illimitée de richesses ?

Ayant lu attentivement le livre de Wallace-Wells « The Uninhabitable Earth » (La Terre inhabitable) et le récent essai de Jonathan Franzen « Et si nous arrêtions de prétendre que l’apocalypse climatique peut être arrêtée ? », mon impression est que nous avons déjà dépassé le point de non-retour en ce qui concerne la destruction de la Terre. Si l’humanité veut néanmoins continuer à lutter contre la catastrophe climatique, je ne vois que la possibilité d’appliquer un comportement qui suscite des «changements structurels ». Qu’est-ce que cela signifie ?

La question essentielle est de savoir pourquoi et comment les « changements » se produisent. La révolution de 1789 en France a commencé parce que le peuple français ne tolérait plus les circonstances qui prévalaient. Les « révolutions » ultérieures ont également été révolutionnaires, mais en partie induites de l’extérieur (Russie 1917) ou ont réussi parce qu’elles faisaient partie d’autres grands processus politiques. Par exemple, les « révolutions » de l’Europe de l’Est ont été la conséquence de l’effondrement de l’Union soviétique.

Une différence essentielle entre la révolution du type 1789 et l’année 2019 est à mon avis que dans les temps anciens les auteurs des mauvaises conditions d’existence étaient clairement définissables (et donc aussi perçus comme personnellement responsables). 2019 semble être plus difficile : qui est à l’origine de l’idéologie de la croissance d’aujourd’hui ? Les banques ? Amazon ? Google ? Facebook ? Et même si l’on voulait essayer de rendre les gens personnellement responsables aujourd’hui, les PDG de ces entreprises ne sont-ils pas des personnes facilement interchangeables ?

Donc, mon argument : Les manifestations et les appels qui ne veulent s’adresser qu’à l’opinion publique n’ont plus aujourd’hui d’impact significatif pour des changements « structurels ». Aussi positif que soit le mouvement des Vendredis pour le Futur dans son objectif de sensibiliser l’opinion publique, les vendredis sans école n’ont aucun impact « structurel », ni dans le système scolaire ni dans la société. Par conséquent, le mot « grève » associé au FFF (ndlr : Friday For Future = Vendredi pour le Futur) est trompeur. Les grèves avaient la vieille devise syndicale classique « Tous les rouages sont immobiles quand un bras fort le veut ». Mais avec FFF dans son profil actuel, rien ne s’arrête. Les leçons manquées dans les écoles sont déjà intégrées dans le programme de la future année scolaire. On pourrait même demander ironiquement : combien de choses superflues figurent apparemment dans l’éducation scolaire actuelle dont environ 20 % peuvent être facilement supprimées ? Je suppose aussi que beaucoup de gens de FFF n’hésitent pas à prendre des vols vers leurs destinations habituelles de bien-être pendant les vacances scolaires et continuent à manger du fast food et à prendre le taxi de maman (probablement un 4×4) même quand il ne pleut presque pas. Je peux l’observer de façon frappante quand je regarde ce qui se passe à midi autour des bâtiments scolaires dans ma ville natale. Si FFF prenait la « grève » vraiment au sérieux, la situation changerait, par exemple si les élèves de l’école se mettaient en grève pendant une semaine entière ou plusieurs semaines d’affilée. Cela obligerait les parents à accepter et donc à « légitimer » de telles grèves massives d’élèves. Si 200 000 élèves des écoles de Hambourg se mettaient en grève pendant des semaines, cela dépasserait le cadre de l’application de la loi par l’État, car le personnel de la police est tout simplement trop petit pour imposer une obligation de fréquentation scolaire à tous les enfants des écoles.

Le fait que Greta utilise délibérément la panique dans ses propres mots ne me convainc pas. La panique génère d’abord de l’anxiété, puis de la défiance et, plus tard, des actions rapides contre-productives. Comme l’indiquent les résultats de la psychologie collective.

Conséquences (ma thèse) : parce que la cause de la croissance meurtrière de l’économie ne peut pas être combattue directement et personnellement et parce que les agents des sociétés de croissance sont interchangeables, seuls des refus ayant des impacts économiques notables peuvent générer des changements structurels et cela dépasserait largement le mouvement actuel du FFF.

De la même manière – comme argument secondaire mais néanmoins instructif – si l’armée allemande malgré toute sa propagande intelligente pouvait recruter de moins en moins de soldats, la démilitarisation se ferait sans beaucoup d’appels au désarmement.

De même, j’imagine que des refus fructueux pourraient être faits dans d’autres domaines, où les gens peuvent calculer pour déterminer combien de personnes seraient nécessaires pour perturber une entreprise afin que la décroissance durable puisse être « appliquée ». Par exemple : combien de temps un refus complet d’acheter chez Amazon mettrait-il Amazon en faillite ? Quand les compagnies aériennes à bas prix vont-elles faire faillite si les gens en grand nombre ne veulent plus réserver de vols ? Etc. Déjà maintenant, le patron de H&M, la chaîne de mode, est très préoccupé par la diminution de l’attitude d’achat de la jeune génération à cause des préoccupations écologiques, ce qui diminue bien sûr le profit de H&M.

La comparaison d’un calcul coût/effet entre ces refus et les formes traditionnelles de protestation telles que les blocages de centrales à charbon n’est pas facile et je ne peux pas le faire ici. Il s’agit probablement de questions d’évaluation telles que : qu’est-ce qui est le plus spectaculaire, qu’est-ce qui a des effets de masse plus efficaces, qu’est-ce qui demande quels efforts de mobilisation, qu’est-ce qui frappe le plus « l’adversaire », etc.?

Dans cette approche que je viens de soulever ici pour la discussion, je ne peux pas aborder la question de savoir comment de telles actions de masse de refus peuvent être efficacement organisées. Cependant, c’est très clair pour moi : les refus et les rejets (ici compris comme méthode de « grève ») ne sont pas gratuits. De telles « grèves » de refus ne se produisent pas sans restrictions personnelles et sans conséquences individuelles.

Cela soulève la question de savoir d’où peut provenir la motivation d’une telle attitude de refus. La religion ? À cet effet, les églises, en tant qu’organismes religieux, sont à mon avis trop dominantes et trop conformes à l’État et aux banques. Des arguments humanistes et éthiques ? J’ai des doutes. Même en observant la catastrophe climatique actuelle, beaucoup de gens pensent : « L’écologie ? Ce n’est pas mon principal objectif. Ma voiture peut aussi rouler sans forêt ». Mais (les exemples suivants devraient illustrer les conséquences pour une stratégie de décroissance) combien de personnes sont prêtes à payer 5 euros pour un litre d’essence ou à payer un billet d’avion de 2000 euros pour un vol de Francfort à Majorque, combien d’entre eux toléreraient une taxe supplémentaire massive et drastique sur l’achat de voitures, une loi de construction contraignante qui exige obligatoirement des panneaux solaires sur les toits de tout bâtiment ? Peut-on imaginer en Allemagne de fermer complètement tous les aéroports régionaux et de ne laisser que Berlin, Hambourg, Munich et Francfort ?

Ces exemples peuvent sembler absurdes, mais à mon avis une société sans croissance doit imposer de telles mesures, sans parler d’autres comme l’application légale d’une quantité maximale d’énergie (électricité, eau, gaz) autorisée pour la consommation individuelle. Se pourrait-il qu’une société de décroissance doive fonctionner avec de telles mesures dirigistes (obligatoires) par lesquelles, en comparaison, l’ancien régime communiste en Allemagne de l’Est apparaîtrait comme un adorable élevage de poneys ?

Il est bon que la question du climat figure désormais en bonne place dans l’agenda politique et que le public y soit davantage sensibilisé. Mais je soupçonne que les acteurs majeurs du capitalisme utiliseront cette nouvelle orientation pour poursuivre quand même leurs anciens objectifs, comme d’habitude : exploitation de la main-d’œuvre, évasion fiscale avec les sociétés offshore, propagande pour une consommation croissante, etc. Les spécialistes du capitalisme vont certainement appliquer toute leur fantaisie à : « Comment pouvons-nous faire comme si de rien n’était dans le contexte de la crise climatique ? Comment pouvons-nous poursuivre notre politique comme nous l’avons fait auparavant ? » Et leur réponse est : « Le seul changement qu’il nous reste à faire est d’ajouter un nouveau « vert » à nos actions traditionnelles. Avec le lavage de cerveau vert, nous pouvons même atteindre des objectifs que nous n’aurions pas atteints autrement ». Le déplacement de l’attention vers la question du climat mettra par exemple fin à l’indépendance de la Banque centrale européenne. L’indépendance de la BCE a été jusqu’à présent une pierre angulaire de son mandat et a été un must absolu pendant longtemps. Mais maintenant, la BCE va être transformée par l’UE d’une agence financière indépendante en une agence qui jouera le rôle de nouvel acteur financier actif sur le marché de la finance internationale et devra agir selon les ordres de l’UE en investissant des millions d’euros, tous imprimés en tant qu’argent neuf par la planche à billets.

https://www.ft.com/content/61ef385a-1129-11ea-a225-db2f231cfeae

L’exemple le plus absurde jusqu’à présent d’un tel lavage de cerveau vert, je l’ai appris lors d’une récente conférence d’un professeur en Allemagne sur le thème « l’Armée et le climat ». Lorsqu’on lui a demandé ce que les militaires pouvaient faire pour faire face à la crise climatique, il a hésité un peu, puis il a répondu : « Eh bien, je pense qu’il serait bon qu’à l’avenir des armes plus respectueuses du climat soient produites et utilisées par l’armée ». Pas de commentaire…

Vous êtes dans le comité de rédaction de deux magazines, Das Milieu et Rubikon. Selon vous, n’avons-nous pas besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’avoir des informations vraies et des médias alternatifs dans un monde dominé par les médias mainstream au service des puissances de l’argent ?

Nous avons absolument besoin de cela et j’espère que les outils remarquables de l’Internet, où chaque personne peut être journaliste et éditer son bulletin d’information avec peu d’argent et le publier pour un public international, peuvent devenir de plus en plus une véritable contre-force journalistique alternative contre les fausses nouvelles et les discours de haine.

Vous donnez des conférences dans le monde et êtes impliqué dans l’ONG Wedu Empowerment Program. D’après vous, certains pays sous-développés n’ont-ils pas un grand besoin d’avoir le soutien de personnes compétentes comme vous ?

Il y a en effet un grand besoin de travail des ONG dans le Sud. Pour donner un exemple : je travaille depuis quelques années au sein de l’ONG suisse « Bowier Trust Foundation (BTFS) ». BTFS a le Libéria comme pays partenaire. Notre travail consiste actuellement à répondre aux besoins nutritionnels de la population (par exemple en créant des puits qui permettent d’obtenir de l’eau potable), à fournir aux hôpitaux les instruments nécessaires qui font défaut, et à former le personnel de santé dans les hôpitaux. Mon collègue et moi-même allons organiser des formations de renforcement des capacités pour les travailleurs de la santé et les étudiants en transition vers leur premier emploi, dans lesquelles nous travaillerons avec eux sur des sujets comme la petite gestion, l’organisation efficace, les relations publiques, etc. Notre objectif est l’approche classique de « l’aide au développement personnel » afin que les personnes au Libéria puissent plus tard continuer indépendamment de nous et appliquer dans leur travail ce qu’elles ont appris au cours de la formation. Je pense que les ONG ont un rôle essentiel à jouer dans le monde entier. Elles collectent leur argent en tant qu’agences indépendantes sans subventions de l’État et elles sont également indépendantes des élites locales des pays dans lesquels elles travaillent. Cela donne aux ONG un très bon statut pour leur travail au sein duquel elles peuvent également faire part de leurs préoccupations, soumettre des alternatives et aborder les problèmes avec une critique constructive. Un de mes meilleurs et plus impressionnants domaines d’apprentissage a été lorsque j’ai travaillé pendant longtemps dans une ONG allemande dans plusieurs « points chauds » comme l’ex-Yougoslavie, le Caucase, l’Afrique centrale, Bogota. Ce travail sur le terrain a élargi de manière intensive ma réflexion politique et ma conceptualisation de la construction de la paix et a constitué un domaine de travail complémentaire utile à mes études universitaires.

Ne pensez-vous pas que les puissances hégémoniques ont intérêt à ce que, nous, les peuples du sud, restions sous-développés ?

La soif d’exploitation des puissances hégémoniques est immense en effet et malheureusement l’intérêt du Nord pour le Sud est orienté dans le sens des intérêts des puissances du Nord. Il y a encore des secteurs où l’intérêt du Nord ne va pas complètement à l’encontre de l’intérêt du Sud, comme par exemple un certain niveau de santé et d’éducation. Mais il est certain que l’antagonisme de pouvoir entre le Nord et le Sud restera un facteur très influent dans les relations internationales mondiales. Néanmoins, j’ai quelque espoir que les nouvelles possibilités de l’Internet ouvrent de nouvelles chances pour une plus grande émancipation du Sud par rapport à l’hégémonie du Nord. Dans ce contexte, je pense surtout aux nouvelles possibilités en matière de communication et d’éducation. Par exemple, je donne actuellement en ligne un cours à distance pour environ 100 étudiants dans une université de la République Démocratique du Congo, une entreprise très inspirante qui n’aurait jamais été possible sans les possibilités de l’Internet. Un penseur intelligent dans ce débat sur les nouvelles chances du Sud basées sur les nouvelles technologies de l’information est Richard Baldwin qui décrit dans son livre fascinant « The Great Convergence: Information Technology and the new Globalization » de nouvelles perspectives remarquables pour l’Internet 2.0 où les gens, en particulier les travailleurs du Sud, auront de nouvelles perspectives pour participer aux opportunités d’emploi comme jamais auparavant, ce qui peut également servir de potentiel émancipateur pour le Sud.

N’avons-nous pas besoin d’un monde multipolaire au lieu de vivre sous l’hégémonie US ?

Je pense que l’hégémonie américaine n’est déjà plus aussi stable et fixe qu’elle aurait pu l’être dans les années 80 et suivantes. Là encore, j’espère que les possibilités de l’Internet peuvent contribuer à une plus grande harmonisation. Comme le domaine du « logiciel », c’est-à-dire l’information et la communication, est devenu de plus en plus aussi important que le domaine « matériel » avec ses bâtiments, ses machines, son infrastructure de trafic et ses armes, l’influence hégémonique de pays comme les États-Unis pourrait diminuer.

Quel est votre opinion concernant une réélection de Donald Trump ?

Pendant longtemps, j’ai espéré que l’élite traditionnelle du Capitole à Washington se rendrait compte de toutes les choses parfois ridicules, parfois laides et même dangereuses que Trump a faites. Mais je soupçonne que Trump résistera à la destitution et, comme les Etats-Unis sont complètement divisés dans leurs convictions politiques, je pense qu’il pourra être réélu. Pour moi, Trump n’est peut-être pas le plus grand problème, mais bien son parti qui lui a permis d’accéder à la Maison Blanche. Je n’arrive pas à croire que cela ait pu se produire à Washington. Mais depuis que cela s’est produit, nous ne pouvons qu’espérer qu’il y a un certain nombre de personnes dans l’administration qui peuvent au moins un peu contrecarrer sa pensée et son action.

Interview réalisée par Mohsen Abdelmoumen

Qui est le Dr. Burkhard Luber ?

Le Dr Burkhard Luber a obtenu un doctorat en recherche sur la paix à l’Université de Francfort et un diplôme en politique internationale de l’Université de Pennsylvanie. Il a travaillé pendant deux décennies pour une ONG dans différentes zones de crise (Ex-Yougoslavie, Caucase, Afrique centrale, Bogota). Actuellement, il est conférencier invité dans des universités en Allemagne, en RD Congo et au Libéria où il enseigne la politique internationale et travaille au sein du comité de rédaction de deux magazines traitant de l’actualité.

Son site officiel

Published in American Herald Tribune, January 14, 2020: https://ahtribune.com/interview/3808-burkhard-luber.html