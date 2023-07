L’armée algérienne et l’obsession permanente du Makhzen marocain

Un soldat de l’ANP lors des manœuvres conjointes algéro-russes. D. R.

Les agents du Makhzen et leurs relais de la propagande au sein des « médias » bousbiriens n’arrêtent pas de vomir des articles nauséabonds sur l’Algérie. Récemment, effrayés par notre armée et sa maîtrise totale de l’art de la guerre, comme on l’a tous vu lors de la cérémonie annuelle de sortie de promotions (2022-2023) à l’Académie militaire de Cherchell « Houari-Boumediene », nos voisins lunatiques en ont fait une jaunisse et ont déversé leur trop-plein de bile sur l’ANP en prétendant être les meilleurs et en traitant nos militaires de « saltimbanques ». On ne peut que constater qu’à ce stade, un tel infantilisme est irrécupérable. Cette débauche d’animosité et de rancœur déversée quotidiennement est incontestablement le symptôme d’un état psychique fragile qui requiert, comme nous l’avons déjà dit, les compétences d’une solide équipe psychiatrique, sans avoir la certitude que celle-ci pourra venir à bout de cette pathologie collective. Nous en sommes encore aux fameux « rats » du professeur Henri Laborit.

Ma question pour le Makhzen, ses supplétifs et autres mercenaires sur les médias et réseaux sociaux, est très simple : pourquoi, à chaque fois que notre grande armée l’ANP – la digne héritière de la glorieuse ALN et la colonne vertébrale de l’Etat national et Etat civilisation algérien – procède à des manœuvres à balles réelles et à des exercices nocturnes, on sent un vent de panique secouer notre ennemi classique de l’Ouest, à savoir l’entité voyou du Maroc ? Pourquoi toute cette agitation et cet activisme d’adolescents puisque nos soldats ne sont que des « saltimbanques » ? A quoi riment ces cris d’orfraie, pourquoi se sentir visé lorsque notre armée organise un exercice ou une manœuvre, comme toute armée le fait à travers le monde ? Si l’armée algérienne est faible et que l’armée bousbirienne est si forte, pourquoi perdez-vous votre temps à étaler vos vomissures matin, midi et soir, sur notre ANP et pourquoi soutenez-vous l’organisation terroriste de Rachad et du Mak et tous les traîtres algériens dans le but de nous déstabiliser ? Voyons, il n’y a aucun danger à craindre puisque nos troupes sont composées de « saltimbanques » qui se livrent à un spectacle de « cirque ».

L’ANP est une armée de » saltimbanques », donc, selon les élucubrations d’un mercenaire du Makhzen marocain. Nous tenons quand même à lui rendre hommage car son endurance en matière de production propagandiste anti-algérienne devrait au moins lui valoir une médaille du roi de la tomate, du poulpe et du cannabis – à propos où est Mohamed VI ? – pour services rendus. Depuis le temps que ce forçat de la « presse » makhzénienne tape sur l’armée algérienne en essayant de trouver de nouvelles formulations « littéraires » à chaque fois, nous ne pouvons que lui témoigner notre compassion pour ses efforts car ce n’est pas facile de faire avaler des couleuvres et des poulpes de Dakhla, même à un lectorat limité psychiquement et intellectuellement. Nous sommes toutefois désolés de lui dire qu’il a, encore une fois, tapé à côté. En effet, toute la planète sait et reconnaît la force de notre armée et l’efficacité de nos services de renseignement. Pour éclairer sa lanterne qui semble avoir des défauts d’allumage, selon Global Firepower 2023 qui est la base mondiale de données militaires, sur 145 pays, l’armée algérienne est classée 26e au niveau mondial et 2e au niveau africain, et la plus puissante du Maghreb. Les rats, pardon, les FAR, sont classés à la 61e place au niveau mondial et 7e au niveau africain. Et toute la planète sait aussi que l’Algérie a acquis ses lettres de noblesse en écrivant son histoire avec le sang pur des martyrs. Alors, si « saltimbanques » il y a, ils se trouvent dans le cerveau embrumé par les effets du hachich de ce plumitif en mal d’inspiration. Peut-être dans les troupes marocaines adeptes de la fumette. Pas dans l’armée algérienne.

Il semble à nouveau utile de remettre les pendules à l’heure en tapant sur le même clou. Qu’en est-il de l’entité voyou du Maroc qui nous livre une guerre multidimensionnelle en inondant notre pays de drogues dures et de substances chimiques qui tuent nos compatriotes et qui mobilisent tous nos services sécurité, en encourageant une émigration clandestine qui constitue une bombe à retardement car ces clandestins marocains qui dépassent le million, en plus d’être un danger sécuritaire permanent par leur allégeance à leur roi d’opérette, sortent de la devise d’Algérie pour l’envoyer au Maroc. Sans parler des réseaux de pédophilie et du trafic de monnaie, etc. À tout moment, on peut avoir une guerre avec ce royaume féodal marocain, voyou et criminel, vassal de l’entité sioniste d’Israël. Que fera-t-on alors avec cette immigration marocaine hostile disséminée à travers toute l’Algérie ? Nous réitérons donc notre demande d’expulser tous les Marocains clandestins et d’installer le système de visas. L’Algérie n’est ni la Croix Rouge, ni le Croissant rouge, ni une auberge espagnole.

Il est tout de même impressionnant de constater que ce Makhzen nous attaque quotidiennement via sa presse de caniveau et paie des traîtres algériens pour insulter nos institutions civiles et militaires alors que sur notre propre sol, nous offrons le gîte et le couvert à des centaines de milliers de Marocains qui crèvent de misère dans leur royaume enchanté de Bousbir ! Si, comme disent ces grands « experts » et ces plumes porte-flingues du Makhzen, l’Algérie n’est pas fréquentable, que font vos compatriotes sur notre territoire ? Qu’ils dégagent de chez nous ! Ramenez vos concitoyens dans votre royaume de la débauche, du tourisme sexuel et de la corruption tous azimuts sur lequel règne votre roi ivrogne et dépravé, votre émir des faux croyants, lequel a disparu totalement des radars et qui, aux dernières nouvelles, s’entraînait au corps à corps avec les forces d’intervention « spéciales » du Gabon, au grand dam des frères Azaitar ! Ramassez vos détritus qui traînent chez nous et distribuez-leur les millions qu’ils envoient à partir de notre territoire. On a trop longtemps toléré la présence sur notre sol de ces parasites qui sabotent notre économie et qui introduisent en Algérie des drogues dures, véritable fléau pour la santé de notre jeunesse et qui menacent la cohésion de notre société. Le moment est venu de pratiquer une politique de rupture et de réalisme avec ce voisin qui ne nous veut que du mal.

Trêve de baratin et de boniments dont vous êtes spécialistes, nous vous mettons au défi, Messieurs les relais du Makhzen et le Makhzen lui-même, de nous contredire sur la forfaiture de vos sultans consécutifs et sur votre histoire remplie de sang et de trahisons, depuis Bocchus jusqu’à vos roitelets Mohamed V et Hassan II en passant par vos sultans Youssef et Abderrahmane, et tous les autres guignols que vous présentez comme des demi-dieux jusqu’à les voir sur la Lune. J’ai cherché dans votre soi-disant histoire « glorieuse », je n’ai trouvé que traîtrise et mensonges, et surtout aucun fait d’armes. Rien. Nada. Nothing. On comprend que vous nous jalousiez pour notre histoire millénaire qui a laissé son empreinte sur l’Afrique du Nord et sur l’Espagne et qui s’étend depuis la Numidie, deux siècles avant JC. Nous avions déjà une armée à l’époque de Massinissa, ce grand roi qui a construit un Etat en unissant les deux Numidies après la bataille de Zama. Dites-nous donc où était le Maroc dans ces temps anciens. Que représentait-il ? Le minuscule sultanat de Fès et le hadrat de Marrakech. C’est tout. C’est ça votre histoire, deux petites entités qui s’écharpaient l’une l’autre, d’après le travail du professeur Shaw et ses cartes, ainsi que celles des Hollandais. Tu parles d’un empire ! Et vous avez l’audace de revendiquer notre propre histoire et notre territoire ! Bande de pouilleux vaniteux et plagiaires ! Vous en êtes arrivés à nous voler notre patrimoine et tout est devenu marocain. Même la pizza italienne est devenue marocaine ! Soignez-vous, bande de lavettes ! Et arrêtez de consommer votre haschich royal, n’oubliez pas que la consommation de cannabis détruit les neurones. Tâchez de préserver le peu qu’il vous reste de matière grise.

Pauvre Makhzen, pauvre Maroc, hantés par la grandeur de l’Algérie et de notre armée, et qui ne comprendront jamais que notre histoire s’est écrite avec le courage et le sang de nos valeureux martyrs, tout au long de notre existence. Pauvre de vous, dans votre royaume vassal sans chef d’orchestre, misérables esclaves d’un tartufe jouisseur et complètement ravagé qui se fout comme d’une guigne du peuple de moutons dont il a la charge et qui ne pense qu’à s’empiffrer, grossir ses comptes offshores, et s’envoyer en l’air quand bon lui semble. Vous obéissez aux ordres de tout le monde en même temps, et demandez l’aumône du FMI et de vos maîtres sionistes. Pauvre de vous, misérables crève-la-faim au service d’une famille royale mafieuse et criminelle. Vous êtes tellement minables et miséreux que vous êtes obligés de vendre vos propres enfants aux prédateurs pédophiles occidentaux sans éprouver le moindre remord. Vos femmes mules, domestiques de vos maîtres espagnols, se courbent dans les champs de fraises, quand elles ne servent pas d’esclaves sexuelles dans les pays du Golfe. Vos championnes des gris-gris sont réputées pour se vendre dans tous les souks de la planète et leur prix indique si elles sont destinées à servir de viande fraîche ou avariée. Quant à nos femmes algériennes, qu’elles soient soldats ou non, elles sont capables de vous flanquer à elles seules une raclée mémorable. Elles sont les dignes héritières des Djamila et des Lalla Fatma n’Soumer, dont Djamila Boupacha a été immortalisée par Pablo Picasso.

Dans un de vos torchons, vous en êtes arrivés à dire : « Où est passé l’éditorial d’El Djeich ? ». Quel culot ! De quoi osez-vous vous mêler ? En quoi cela vous concerne-t-il ? Sachez, Monsieur le larbin, que l’éditorial d’El Djeich est sorti et il a vous remis à votre place en parlant très clairement des « tentatives de déstabilisation sécuritaire menées dans notre voisinage, attisées par des agendas étrangers conflictuels qui œuvrent à s’approprier les ressources, particulièrement énergétiques, et ce, au détriment de la sécurité des peuples de notre région », et en ajoutant que l’ANP « veille à être au fait de tous ces développements sécuritaires et militaires et, par la suite, à utiliser au mieux les potentialités matérielles et humaines dont elle dispose, dans le but d’une sécurisation complète de nos frontières nationales et la préservation de notre indépendance nationale de toute tentative visant à lui porter atteinte », poursuivant « La baptisation de ces promotions des noms de Chouhada et Moudjahidine de la Révolution libératrice témoigne de la fidélité aux valeurs de notre glorieuse Histoire et de la détermination de la jeunesse algérienne à préserver le legs », et terminant par « Il nous reste à œuvrer ensemble à consolider l’unité nationale, à relever les défis actuels et futurs et à poursuivre sur la voie de l’édification de l’Algérie, comme l’ont voulu nos valeureux Chouhada ». Vous l’avez demandé, l’éditorial est sorti et son message limpide s’adresse à tous les ennemis de l’Algérie. Prenez-en bonne note.

Oui, en tant qu’Algériens, nous sommes fiers de notre armée, de notre histoire et de notre révolution qui a fait tomber le régime colonial de vos maîtres français. Notre Révolution de Novembre à libéré toute l’Afrique, n’en déplaise à vos roitelets de pacotille, vassaux de l’empire, qui ont conspiré et comploté contre nous. Oui encore, nous avons une grande histoire et une Révolution que toute la planète connaît, tous les hommes libres de la terre et les combattants de la liberté aiment ce grand pays qu’est l’Algérie. Nous avons reçu tous les révolutionnaires de la planète qui considéraient Alger comme la Mecque des Révolutionnaires. Ils n’ont pas visité le Maroc qui en est réduit à servir d’urinoir au monde entier, un lupanar à ciel ouvert. Sachez, Messieurs les larbins du Makhzen, que l’histoire s’écrit avec le sang et non pas avec des courbettes. Citez donc vos batailles et les noms de vos martyrs, sinon fermez-la ! Pour clore ce chapitre en enlevant tout malentendu, sachez que nous sommes prêts à toutes les éventualités. Si vous touchez à un seul caillou de notre sol béni, nous vous effacerons de la surface de la Terre, et ce n’est pas une menace en l’air, c’est une promesse. Quand on a un voisin malfaisant et traître comme vous, il faut se tenir prêt à chaque instant. Le branle-bas de combat doit être permanent.

Nul doute que vous ayez besoin d’une leçon à défaut d’une psychothérapie. Vous êtes tellement boursoufflés d’orgueil, sots et pontifiants, que vous vivez dans le déni le plus total de la réalité. C’est tellement infantile que cela devient ridicule. Votre déni atteint des sommets, par exemple, dans la non reconduction de l’accord de pêche avec l’Union européenne et vous en arrivez à prétendre que vous n’êtes pas perdants, contrairement à l’Europe, et que vous exigez désormais des partenariats « plus avancés », selon votre bourricot Bourrita. Pourquoi donc avoir dépensé des fortunes avec le Marocgate pour acheter les parlementaires européens si cet accord de pêche n’était pas « avancé » ? En psychopathologie et en psychanalyse, cela s’appelle la scotomisation. Cherchez-en la signification et soignez-vous, bande de malades mentaux ! Ou relisez la fable La grenouille qui voulait se faire passer pour un bœuf et qui finit par « La chétive pécore s’enfla si bien qu’elle creva ».

Nous avons à maintes reprises posé la même question : que titreraient les torchons médiatiques de l’entité voyou de Bousbir sans l’Algérie et son armée ? C’est une question à laquelle devraient s’atteler les meilleurs psychiatres car il n’y a qu’eux qui peuvent s’y retrouver dans les méandres de la psyché de ces énergumènes atteints de démence.

Mohsen Abdelmoumen

Publié dans Algeriepatriotique : https://www.algeriepatriotique.com/2023/07/13/larmee-algerienne-et-lobsession-permanente-du-makhzen-marocain/